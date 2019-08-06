استطلاع رأي: استمرار انخفاض معدل رضا الأمريكيين عن أداء ترامب

واشنطن- (أ ش أ):

أظهر استطلاع حديث للرأي استمرار انخفاض معدل رضا الأمريكيين عن الأداء الوظيفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد جالوب لأبحاث الرأي، إلى أن 42% من المواطنين الأمريكيين يوافقون عن أداء ترامب وهو ما جاء مطابقًا لستة استطلاعات سابقة أجريت منذ أن سجل ترامب ارتفاعًا وصل إلى 46% في شهر أبريل الماضي.

واستندت نتائج الاستطلاع إلى أراء الأمريكيين خلال الفترة من 15 إلى 31 يوليو الماضي، وهي الفترة التي أثير فيها الجدل حول تعليقات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبه من 4 أعضاء ديمقراطيين من غير البيض بالكونجرس العودة إلى البلدان التي جاءوا منها، وهي التعليقات التي اعتبرها الكثير من الأمريكيين عنصرية.

وأثار ترامب خلال ذات الفترة الجدل بسبب تعليقات سلبية حول مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند والتي وجهها إلى إيليا كامينجز النائب عن تلك المدينة، وهو الذي كان يترأس اللجنة التي أشرفت على العديد من التحقيقات حول إدارة الرئيس الأمريكي.

وجاء إجراء الاستطلاع كذلك خلال فترة إدلاء المحقق الخاص روبرت مولر بشهادته أمام مجلس النواب يوم 24 يوليو الماضي حول نتائج تحقيقه في علاقة حملة ترامب الانتخابية في عام 2016 بروسيا وما تردد عن عرقلته العدالة لتعطيل تلك التحقيقات.