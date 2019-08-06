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كوريا الشمالية تطلق قذائف غير معروف طبيعتها قبالة ساحلها الشرقي

12:27 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
كوريا الشمالية تطلق قذائف غير معروف طبيعتها قبالة ساحلها الشرقي

أرشيفية

سول - (د ب ا)

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مساء اليوم الأثنين (وقت مبكر من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ) "قذائف غير معروف طبيعتها " قبالة ساحلها الشرقي.

وعملية الإطلاق هى الرابعة في أقل من أسبوعين.

من المرجح أن يكون النشاط المكثف الخاص باطلاق المقذوفات الصاروخية مرتبطا بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ، والتي تعتبرها بيونج يانج بمثابة استفزاز وبروفة لغزو كوريا الشمالية.

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بسبب قيامها باجراء العديد من تجارب الأسلحة النووية و إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى

هذا المحتوى من

Asha
اطلاق قذائف كوريا الجنوبية كوريا الشمالية
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