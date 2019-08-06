كوريا الشمالية تطلق قذائف غير معروف طبيعتها قبالة ساحلها الشرقي
سول - (د ب ا)
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مساء اليوم الأثنين (وقت مبكر من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ) "قذائف غير معروف طبيعتها " قبالة ساحلها الشرقي.
وعملية الإطلاق هى الرابعة في أقل من أسبوعين.
من المرجح أن يكون النشاط المكثف الخاص باطلاق المقذوفات الصاروخية مرتبطا بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ، والتي تعتبرها بيونج يانج بمثابة استفزاز وبروفة لغزو كوريا الشمالية.
وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بسبب قيامها باجراء العديد من تجارب الأسلحة النووية و إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى
هذا المحتوى من
-
532
-
298
-
190
-
189
-
152
-
118
-
78
-
65
-
55
-
46