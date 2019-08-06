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أهم التصريحات في 24 ساعة: ألعاب الفيديو تسببت في هجوم تكساس

01:30 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
أهم التصريحات في 24 ساعة: ألعاب الفيديو تسببت في هجوم تكساس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ألعاب الفيديو كانت سببا في هجومي إطلاق النار بولايتي تكساس وأوهايو، فيما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده سوف تنشر صواريخ متوسطة المدى إذا أقدمت أمريكا على ذلك، واعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن العقوبات الأمريكية ضده جاءت بعد رفضه دعوة للقاء الرئيس دونالد ترامب.

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