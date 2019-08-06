أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار معهد الأورام هجوم تكساس اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

حول العالم في 24 ساعة: إدانات دولية لانفجار "معهد الأورام" الإرهابي

12:30 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
حول العالم في 24 ساعة: إدانات دولية لانفجار "معهد الأورام" الإرهابي

معهد الأورام

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إدانة عدة دول عربية وسفارات دول أوروبية بالإضافة إلى سفارة واشنطن بالقاهرة، حادث انفجار معهد الأورام، الذي وقع الأحد، وراح ضحيته 20 شخصًا، وأصيب 17 آخرين، معلنة تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.

معهد الأورام الإرهاب انفجار معهد الاورام مضيق هرمز ترامب أمريكا

الخبر التالى:

أمريكا تنفي تغيير سياستها حيال الوجود الإيراني في سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان