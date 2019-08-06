حول العالم في 24 ساعة: إدانات دولية لانفجار "معهد الأورام" الإرهابي
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إدانة عدة دول عربية وسفارات دول أوروبية بالإضافة إلى سفارة واشنطن بالقاهرة، حادث انفجار معهد الأورام، الذي وقع الأحد، وراح ضحيته 20 شخصًا، وأصيب 17 آخرين، معلنة تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.
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