الصين ترد على الرسوم الأمريكية بوقف شراء المنتجات الزراعية من واشنطن

بكين - (د ب أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزام الصين وقف استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية ردا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم إضافية تصل إلى 10% على كمية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى جانب الرسوم التي تصل إلى 25% المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية والتي سبق فرضها في العام الماضي.

وأضاف بيان وزارة التجارة الصينية، أن بكين لن تستبعد رفع الرسوم على وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بأثر رجعي اعتبارا من 3 أغسطس الحالي.

كان الرئيس "ترامب" قد أعلن يوم الخميس الماضي اعتزام إدارته فرض رسوم إضافية تصل إلى 10% على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه الرسوم الجديدة بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار وهو ما يعني عمليا خضوع كافة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة لرسوم إضافية.

ووصفت وزارة التجارة الصينية الرسوم الأمريكية الأخيرة بأنها "خرق خطير" في الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.