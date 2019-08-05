الجزائر: الحبس المؤقت لوزير ووالي سابقين بتهمة الفساد المالي

الجزائر - (أ ش أ)

قررت المحكمة العليا بالجزائر إيداع كل من محمد الغازي الوالي السابق لولاية الشلف، وعبد الغني زعلان وزير النقل السابق الوالي السابق لولاية وهران، بعد الاستماع لأقوالهما في اتهامهما في قضايا فساد.

وأوضحت المحكمة العليا - في بيان اليوم /الاثنين/ - "أنه في إطار التحقيق بالمحكمة العليا تم اليوم الاستماع من المستشار المحقق إلى الغازي محمد والي ولاية الشلف سابقا المتابع بجنح طلب أو قبول موظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لشخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ممن واجباته، والتبديد العمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".

وأضاف البيان أن "المستشار المحقق استمع أيضا إلى والي ولاية وهران السابق وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، المتهم بجنح تبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال غير الشرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".

وأشار البيان إلى أن المستشار المحقق أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة.