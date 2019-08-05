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    ٢١ مترشحًا للانتخابات الرئاسية التونسية حتى الآن

    09:40 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    ٢١ مترشحًا للانتخابات الرئاسية التونسية حتى الآن

    ارشيفية

    تونس - (أ ش أ)

    بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية، الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 21 مترشحًا، وذلك مع نهاية اليوم الرابع لتقديم الترشحات الذي تم فتحه الجمعة 2 أغسطس الجاري.

    وأودع ستة مترشحين صباح اليوم الاثنين ملفاتهم لدى مصالح المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين لم تشهد الفترة المسائية من نفس اليوم تقديم أي مطلب ترشح جديد لمصالح الهيئة.

    والمترشحون الستة هم كل من رضا العابد وعبد الحميد عمّار ورشاد عاشور ولزهر الغزلاني وعمارة سعد اللاوي بن عباس وخالد القلعي، وقدموا أنفسهم بصفتهم "مترشحين مستقلين".

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    انتخابات الرئاسية التونسية تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رضا العابد عبد الحميد عمّار رشاد عاشور

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