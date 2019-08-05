الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه مع مصر في جهودها لهزيمة الإرهاب

بروكسل - (أ ش أ)

أكد الاتحاد الأوروبي وقوفه جنبًا إلى جنب مع مصر في جهودها لهزيمة الإرهاب.

وأعرب ماجا كوسيجانسيك المتحدث الرسمي باسم السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي اليوم الاثنين - عن خالص تعازي الاتحاد الأوروبي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في محيط المعهد القومى للأورام بالقاهرة، كما عبر المتحدث عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في هذا العمل الإرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.