كيف علقت قطر على انفجار "معهد الأورام" الإرهابي؟

القاهرة – مصراوي:

أعربت دولة قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة "المنيل" في القاهرة، وأدى إلى مصرع 20 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الإثنين، نقلته جريدة الراية القطرية، موقف الدوحة الثابت من "رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.