البرازيل: إحباط محاولة هروب رجل مخدرات متنكرا في ملابس ابنته

القاهرة – مصراوي:

كشفت السلطات البرازيلية محاولة جريئة من زعيم إحدى العصابات المحلية للهروب من السجن متنكرا في ملابس ابنته ومرتديا قناعا مطاطيا.

وأشار المتحدث باسم إدارة السجون في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى أن كلوفينو دا سيلفا استغل ساعات الزيارة وبدّل ملابسه مع ابنته آنا جابرييل صاحبة 19 عاما، والتي كانت اختبئت داخل السجن حتى لا ينكشف مخططهما بعض تنكر مهرب المخدرات صاحب القامة القصيرة.

وأضافت السلطات البرازيلية في بيان أن كلوفينو ارتدى قميصًا زهري اللون مع حمالة صدر سوداء، وارتدى شعر أسو مستعار، وصندل أبيض ومعطفا ونظارة.

وبالفعل استطاع أن يتنكر بشكل جيد لكن السلطات كشفت أمره رغم تشبهه بالنساء بسبب "مشيته".

يذكر أن كلوفينو أحد أخطر زعماء عصابات المخدرات في البرازيل وتحديدا مدينة ريو دي جانيرو، ويقضي عقوبة في السجن تصل إلى 75 عامًا.

وسبق له أن هرب من أحد السجون مع 31 شخصًا آخرين في عام 2013 عبر شبكات الصرف الصحي، لكن تم اعتقاله بعدها بوقت قصير.

بعد كشف مخططه، تم نقله إلى سجن آخر شديد الحراسة ويخضع هو بشكل شخصي إلى حراسة مشددة وتنتظره عقوبات تأديبية.

