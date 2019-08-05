"مع مصر في مواجهة الإرهاب".. إدانات دولية لحادث "معهد الأورام" الغاشم

القاهرة – مصراوي:

أدانت عدة دول عربية وسفارات دول أوروبية بالإضافة إلى سفارة واشنطن بالقاهرة، حادث انفجار معهد الأورام، الذي وقع أمس، وراح ضحيته 20 شخصًا، وأصيب 17 آخرين، معلنة تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.

المملكة البحرينية، أكدت وقوفها في صف واحد إلى جانب جمهورية مصر العربية، وتضامنها التام معها في حربها ضد الإرهاب، وما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان صدر عنها الإثنين، ونشرته الوكالة الرسمية، عن تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

فيما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الإثنين، عن أصدق تعازيها لحكومة وشعب مصر في ضحايا حادث التصادم "المؤسف" بجوار"معهد الأورام" وسط القاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، قوله، إن وزارة الخارجية تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للحكومة وللشعب المصري الشقيق ولأسر ضحايا حادث التصادم وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

من جهتها، أدانت المملكة العربية السعودية، الحادث الإرهابي الذي وقع في معهد الأورام بالقاهرة.

وأكدت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقوفها مع مصر في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

فيما أعربت السفارة الألمانية فى القاهرة عن مشاطرتها أقارب وأصدقاء ضحايا حادث منطقة المنيل، الذى وقع أمام معهد الأورام احزانهم متمنية الشفاء للمصابين.

وقالت السفارة الألمانية فى بيان، الإثنين، "تلقينا ببالغ القلق أخبار الحادث المميت الذي تعرض له المعهد القومي للأورام فى القاهرة الليلة الماضية. نشاطر أقارب وأصدقاء الضحايا أحزانهم، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

كما أدانت السفارة الأمريكية بشدة القتل الإرهابي المأساوي للمصريين خارج المعهد القومي للأورام الليلة الماضية.

وقالت السفارة في بيان على "فيس بوك"، "إننا نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب ونتقدم بتعازينا إلى أسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.