  • عاجل:ننشر فيديو لحظة تفجير السيارة المفخخة أمام معهد الأورام

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام هجوم تكساس اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    السفارة الأمريكية تعلق على الانفجار أمام معهد الأورام

    06:07 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    السفارة الأمريكية تعلق على الانفجار أمام معهد الأورام

    انفجار معهد الأورام

    القاهرة – مصراوي:

    دانت السفارة الأمريكية في القاهرة الحادث الإرهابي في محيط المعهد القومي للأورام، والذي أسفر عن 20 حالة وفاة وإصابة 47 آخرين.

    وكتبت السفارة في بيان مقتضب "تدين السفارة الأمريكية بشدة القتل الإرهابي المأساوي للمصريين خارج المعهد القومي للأورام الليلة الماضية. إننا نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب ونتقدم بتعازينا إلى أسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

    وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

    ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

    فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.

    انفجار معهد الأورام الإرهاب السفارة الأمريكية في القاهرة انفجار

    الخبر التالى:

    بعد دماء تكساس وأوهايو: ترامب يتحدث عن قانون "الراية الحمراء" ومواجهة التعصب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان