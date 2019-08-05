السعودية تدين حادث "معهد الأورام" الإرهابي وتؤكد وقوفها مع مصر

القاهرة – مصراوي:

أدانت المملكة العربية السعودية، الحادث الإرهابي الذي وقع في معهد الأورام بالقاهرة، وأدى إلى مصرع 20 شخصًا، وإصابة 47 آخرين.

وأكدت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقوفها مع مصر في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.