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    اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والمواطنين في هونج كونج

    04:59 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والمواطنين في هونج كونج

    المتظاهرين في هونج كونج

    هونج كونج- (د ب ا):

    اندلعت اشتباكات بين العشرات من المتظاهرين ومجموعة صغيرة من المواطنين في منطقة نورث بوينت في جزيرة هونج كونج، وذلك بسبب محاولة المتظاهرين إقامة حواجز في المنطقة.

    وتراشق المتظاهرون والمواطنون بالزجاجات و الحواجز المرورية في الاشتباك الحاد الذي اندلع نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

    وجرى تداول عدة مقاطع فيديو للاشتباكات على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يظهر خلالها المواطنون وهم يشتبكون مع المتظاهرين بالعصى فيما يبدو هجوما منسقا، ولا تظهر قوات الشرطة في المقاطع.

    هونج كونج منطقة نورث بوينت تويتر

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