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    روسيا تؤكد إطلاق قذائف صاروخية نحو قاعدتها في سوريا

    04:56 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    روسيا تؤكد إطلاق قذائف صاروخية نحو قاعدتها في سوريا

    وزارة الدفاع الروسية

    موسكو- (د ب ا):

    أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين أطلقوا ثلاث قذائف صاروخية باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية في سوريا، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية في القاعدة.

    كانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قد ذكرت أن "مجموعات إرهابية استهدفت قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية، سقطت في محيط القاعدة، ما تسبب في سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة".

    وزارة الدفاع الروسية اطلاق قذائف صاروخية سوريا موسكو

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