روسيا تؤكد إطلاق قذائف صاروخية نحو قاعدتها في سوريا

موسكو- (د ب ا):

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين أطلقوا ثلاث قذائف صاروخية باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية في سوريا، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية في القاعدة.

كانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قد ذكرت أن "مجموعات إرهابية استهدفت قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية، سقطت في محيط القاعدة، ما تسبب في سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة".