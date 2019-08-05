وزير خارجية ألمانيا: نسعى لمهمة مراقبة أوروبية في الخليج

سلوبيتسه- (د ب أ):

دعت الحكومة الألمانية بنشاط لمهمة مراقبة أوروبية لحماية سفن تجارية في الخليج.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته لمدينة سلوبيتسه البولندية على الحدود الشرقية مع ألمانيا: "إننا نسعى لمهمة أوروبية... ولكن من المتوقع أيضا أن يتطلب الأمر بالتأكيد بعض الوقت لإقناع الاتحاد الأوروبي بذلك"، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تعني مهمة مراقبة أوروبية.

يذكر أن النزاع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تسبب في سوء الوضع الأمني بشكل مأساوي في الطريق التجاري المهم عبر مضيق هرمز بالخليج. وتم احتجاز عدة سفن ومهاجمتها هناك خلال الأسابيع الماضية.

وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت رفضها الأسبوع الماضي لمطلب الولايات المتحدة بالمشاركة في مهمة لحماية النقل التجاري في الخليج، وأرجعت سبب ذلك إلى أنها لا تعتزم دعم الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة في "أقصى درجات الضغط" على إيران.