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الجيش الجزائري يعلن اعتقال إرهابي جنوبي البلاد

02:29 م الإثنين 05 أغسطس 2019
الجيش الجزائري يعلن اعتقال إرهابي جنوبي البلاد

الجيش الجزائري

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن اعتقال إرهابي بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة ، في موقعها الرسمي اليوم الاثنين، إن ذلك جاء في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الإرهابي، الذي جرى اعتقاله أمس الاحد ، التحق بالجماعات الإرهابية عام 2011.

من جهة أخرى ، أشارت الوزارة إلى تدمير مخبأ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع، خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تايوسام في ولاية سكيكدة شرقي الجزائر.

الجيش الجزائري وزارة الدفاع الوطني اعتقال إرهابي مكافحة الإرهاب

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