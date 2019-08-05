الجيش الجزائري يعلن اعتقال إرهابي جنوبي البلاد

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن اعتقال إرهابي بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة ، في موقعها الرسمي اليوم الاثنين، إن ذلك جاء في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الإرهابي، الذي جرى اعتقاله أمس الاحد ، التحق بالجماعات الإرهابية عام 2011.

من جهة أخرى ، أشارت الوزارة إلى تدمير مخبأ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع، خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تايوسام في ولاية سكيكدة شرقي الجزائر.