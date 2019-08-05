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    أستراليا تجري محادثات مع أمريكا لشراء كميات كبيرة من النفط لتعزيز احتياطاتها

    12:34 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    أستراليا تجري محادثات مع أمريكا لشراء كميات كبيرة من النفط لتعزيز احتياطاتها

    أستراليا

    كانبرا - (د ب أ):

    أعلنت الحكومة الأسترالية أن محادثات تجري مع الولايات المتحدة لشراء ملايين البراميل من النفط لتعزيز الاحتياطات المستمرة في التناقص.

    ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، لشهر مايو، فإن احتياطات أستراليا من النفط الخام والمكرر تكفي لـ28 يوما، والديزل لـ22 يوما فقط، إلا أنه جرى دعم الإمدادات بمشتريات لاحقة.

    ووفقا لاتفاقية للوكالة الدولية للطاقة، فإنه يتعين أن يكون لدى الدول الأعضاء احتياطات من إمدادات الوقود تكفي لـ90 يوما.

    وقال وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور اليوم إن أستراليا تُجري محادثات مع الولايات المتحدة لضخ كميات من الوقود لدعم الاحتياطات.

    وقال تايلور، في بيان، إن "التوصل إلى ترتيب تعاقدي من شأنه أن يعزز مخزوناتنا والمرونة في الإمدادات".

    وأضاف في تصريحات إذاعية أن وصول النفط الخام إلى أستراليا قد يستغرق 20 إلى 40 يوما.

    وأشار إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بدأت قبل فترة.

    وتأتي الأنباء حول محادثات نفطية بين الجانبين في وقت تدرس فيه أستراليا إرسال قطع بحرية إلى الخليج وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.

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