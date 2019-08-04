مفاجأة في حادث إطلاق النار بأوهايو الأمريكية: المهاجم قتل شقيقته الصغرى

القاهرة – مصراوي:

كشفت السلطات الأمريكية في ولاية أوهايو، الأحد، عن مفاجأة في تحقياتها حول حادث إطلاق النار وذلك بعد اكتشاف أن شقيقة منفذ الهجوم كانت من بين الضحايا.

وبحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، فإن منفذ الهجوم ضد أشخاص في حانة بمنطقة أوريجون اسمع كونور بيتس وعمره 24 سنة، وقتل تسعة أشخاص في هجومه.

ومع إعلان السلطات المحلية لأسماء الضحايا اتضح أن من بينهم شقيقته ميجان البالغة 22 عامًا.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار لم يستغرق حوالي 30 ثانية من القاتل الذي بدا عليه الاحترافية، حيث حمل سلاحا آليا وارتدى واقيا من الرصاص، وأضافت أن وجود عناصر شرطة في مكان قريب منع وقوع كارثة.

كما صرح مساعد قائد الشرطة في الولاية، مات كاربر، بأن بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في مدينة أوريجون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات.

وتابع أن الدافع وراء إطلاق النار لم يتضح، وأن التحقيقات جارية في الأمر لكن المحققون يعتقدون أن المسلح تصرف من تلقاء نفسه.