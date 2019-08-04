إيران تحدد جنسية ناقلة النفط المحتجزة لديها

القاهرة – مصراوي:

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأحد، إن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله "ناقلة النفط التي احتجزت يوم الأربعاء لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية".

وأعلن الحرس الثوري صباح الأحد احتجاز ناقلة نفط أجنبية في الخليج، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم احتجازها قرب جزيرة فارسي.

وذكرت قناة "برس تي في" أنه تم احتجاز الناقلة لقيامها بتهريب وقود إلى "دول عربية"، فيما ذكرت قناة العالم أن الناقلة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب.