تصريحات جديدة من السعودية حول حجاج قطر

الرياض - (د ب أ)

أكد رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن "المملكة هيأت السبل جميعا لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج".

وقال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته بعد ظهر اليوم الأحد في المشاعر المقدسة وترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية ردا على سؤال عن عقبات تضعها حكومة قطر أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج, قال: "إننا لسنا مسؤولين عما يفعلونه بل نحن مسؤولون عما نفعله نحن".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، إجراءا جديدا من شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، وذلك بعد حجب السلطات القطرية رابطا خصصته المملكة لتسجيل بياناتهم.

وخصصت وزارة الحج والعمرة، الرابط الجديد https:qatar1440.haj.gov.sa عبر موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك عقب حجب السلطات القطرية الرابط السابق.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن "هذا الإجراء الجديد جاء لتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة".

وحول رسالته لضيوف الرحمن دعا الأمير خالد الفيصل الحجاج للتفرغ للحج والعبادة وإكمال هذه الرحلة الإيمانية والابتعاد عن الأمور الأخرى.

وكشف الأمير خالد الفيصل عن تجنيد المملكة لأكثر من 350 ألف من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، مبيناً أن عدد حجاج الخارج الواصلين للمملكة حتى اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرا بلغ مليونا و641358 حاجا