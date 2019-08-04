24 ساعة مأساوية.. مقتل 3 على الأقل في إطلاق نار جديد بأمريكا

شيكاغو - (د ب أ)

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 37 آخرون في حوادث إطلاق نار اليوم الأحد في مدينة شيكاغو الأمريكية.

ووقعت حوادث إطلاق نار في عطلة نهاية الأسبوع هي حتى الآن أربع حوادث في الثاني من أغسطس، و 12 حادثا في الثالث من أغسطس وخمس حوادث في الرابع من أغسطس، حسبما أفادت قناة "سي بي إس".

وشهدت شيكاغو حادثي إطلاق نار جماعي الليلة الماضية.

ولقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 11 آخرون بعد الساعة 0100 بقليل اليوم الأحد في حادثي إطلاق نار منفصلين بشيكاغو.

واستهدف حادث إطلاق النار الأحدث اليوم حوالي الساعة 0340 صباحًا حفلا بالشارع.

وأعلنت الشرطة مقتل أربعة رجال رميا بالرصاص. توفي أحدهم في موقع الحادث.

وتحدثت القناة إلى أحد أقارب الضحية خارج المستشفى. وقال كيث فلاورز إن ابنه (33 عامًا) لقي حتفه في الحادث.

وأضاف كيث فلاورز أن ابنه كان قد خرج للتو من عمله وذهب لقضاء الوقت مع أصدقائه عندما أوقف شخص ما سيارة وأطلاق النار عليهم منها.

وكتب المتحدث باسم شرطة مدينة شيكاغو أنتوني جوليلمي في تغريدة عبر موقع تويتر: "إنها 24 ساعة مأساوية لبلادنا. نتوجه بصلواتنا وتعازينا لجميع المتضررين من عنف الأسلحة النارية الأحمق هذا. نحقق في شيكاغو في حادثي إطلاق نار... ولا يوجد أي علاقة معروفة بينهما وبين حادثي إطلاق النار في إل باسو (تكساس) أو دايتون (أوهايو)".