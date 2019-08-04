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مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة في تونس للمرة الأولى

07:09 م الأحد 04 أغسطس 2019
مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة في تونس للمرة الأولى

انتخابات تونس

تونس - (د ب أ)

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي عن تنظيم مناظرات بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في سابقة هي الاولى في تاريخ الانتخابات في تونس.

وتهدف هذه الخطوة الى المساهمة في التنشئة على الديمقراطية التعددية والمواطنة الفعلية، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي في بيان له.

ويجري الإعداد لعرض المناظرات على القناة الوطنية الاولى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وستذاع خلال النصف الاول من فترة الحملة الانتخابية الممتدة بين يومي 2 و13 سبتمبر.

وقال مسؤول بالتلفزيون إنه سيتم تنظيم ستة مناظرات يتم خلالها استدعاء كل المرشحين الذين تم قبول ملفاتهم لخوض السباق الرئاسي، من أجل التناظر حول برامجهم الانتخابية.

وفي حال المرور إلى الدور الثاني ستجري مناظرة بين المرشحين الاثنين المتبقيين في السباق.

وتستعد تونس لتنظيم ثالث انتخابات منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011.

وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 15 سبتمبر بينما تجري الانتخابات التشريعية يوم السادس من اكتوبر.

تونس انتخابات الرئاسة التونسية قايد السبسي

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