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    السلطات الأمريكية ستطالب بإعدام منفذ هجوم تكساس

    06:31 م الأحد 04 أغسطس 2019
    السلطات الأمريكية ستطالب بإعدام منفذ هجوم تكساس

    السلطات الأمريكية

    القاهرة – مصراوي:

    قالت السلطات بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأمريكية، الأحد، إن منفذ هجوم إطلاق النار يتم التعامل مع جريمته على أنها قتل جماعي، وسيتم المطالبة بتطبيق الإعدام عليه، بحسب شبكة سكاي نيوز الناطقة بالإنجليزية.

    وكان رجل مسلح أطلق النار على زوار متجر في المدينة ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة حوالي 26 آخرين.

    واستسلم المسلح في النهاية لقوات الشرطة، وهو شاب أبيض عمره 21 عاما من منطقة ألين في تكساس، وهي ضاحية تابعة لمدينة دالاس تبعد 1046 كيلومترا شرقي إل باسو على نهر ريو جراندي في الجهة المقابلة من مدينة سيوداد خواريث عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك.

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