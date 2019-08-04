السفير الأمريكي في بغداد: تواجد قواتنا في العراق

بغداد – (أ ش أ)

واعتبر السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أن أفعال الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم من قبل الخزانة الأمريكية تضعف أمن واستقرار العراق، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليهم "تقوي" من سيادة العراق.

وأوضح أن "العقوبات على الأشخاص هي جزء من قانون بالكونجرس يتيح لنا فرض عقوبات على أي شخصيات بالعالم تتصرف بأشياء تنتهك حقوق الإنسان أو تسبب الفساد في الدول"، مبينا أنه "قد تم استخدام تلك الصلاحيات لعدة مرات كما حصل في بورما ضد بعض منتهكي حقوق الإنسان".

وأضاف تولر: "أنا لا أعتذر أو أتراجع عن هكذا قرارات، لأن هؤلاء لا يحق لهم التعامل في أمريكا ماليًا".

واعتبر السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أن أفعال الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم من قبل الخزانة الأمريكية تضعف أمن واستقرار العراق، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليهم "تقوي" من سيادة العراق.

وأوضح أن "العقوبات على الأشخاص هي جزء من قانون بالكونجرس يتيح لنا فرض عقوبات على أي شخصيات بالعالم تتصرف بأشياء تنتهك حقوق الإنسان أو تسبب الفساد في الدول"، مبينا أنه "قد تم استخدام تلك الصلاحيات لعدة مرات كما حصل في بورما ضد بعض منتهكي حقوق الإنسان".

وأضاف تولر: "أنا لا أعتذر أو أتراجع عن هكذا قرارات، لأن هؤلاء لا يحق لهم التعامل في أمريكا ماليًا".