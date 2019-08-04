العراق يعلن مقتل عدد من الإرهابيين في كركوك

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، عن قتل عدد من "الإرهابيين" - لم تشر إلى عددهم - والعثور على عبوات وأحزمة ناسفة ، وتدمير أوكار وأنفاق في عمليات إنزال جوي في مناطق متفرقة من "كركوك" .

وأفاد بيان "الخلية" بثته وكالة أنباء الإعلام العراقي، بأنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب ، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوات الجوية، وطيران التحالف الدولي في مناطق غربي "الحويجة"، الرشاد، ناحية العباسي.

وأضاف البيان، أن العملية التي أطلق عليها "الفجر الجديد" أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين، والعثور على عبوات وأحزمة ناسفة، فضلاً عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق ، حيث قتل من كان بداخلها.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن العمليات "الاستباقية " لتعقب بقايا عصابات "داعش" الإرهابية في هذه المناطق.