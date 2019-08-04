الولايات المتحدة تسعى لتعميق شراكتها التنموية مع ناميبيا

ويندهوك - أ ش أ

أكدت السفيرة الأمريكية لدى ناميبيا "ليزا جونسون" أن الولايات المتحدة تسعى من أجل تعميق الشراكة مع ناميبيا، وتعمل معها بصورة وثيقة من أجل نمو الاستثمارات والتجارة بين البلدين.

وقالت السفيرة الأمريكية، خلال فعاليات منتدى الانماء الاقتصادى فى ناميبيا، إن حكومتها تعمل بصورة وثيقة من أجل رفع مستوى وعى الشركات الأمريكية بفرص الاستثمار في ناميبيا التي تدعم أهداف التنمية، كما تشجع الإدارة الأمريكية على المزيد من التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وكثير من دول القارة الأفريقية لأن ذلك يؤدى إلى زيادة الرخاء والنمو الاقتصادى بين الجانبين".

وأضافت" إن هناك شراكة قوية بين ناميبيا والولايات المتحدة، وإن التجارة والاستثمار يمثلان دعامة من الدعامات المهمة لتحقيق ذلك" .

وتابعت: "إن النموذج الأمريكي للشراكة يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية لناميبيا، ونسعى لتحقيق المزيد من الرخاء لأن ذلك يعود بالنفع على شعبي البلدين.. مشيرة إلى أن قطاعات الطاقة والتصنيع والسياحة والإمداد والتموين تعد من أكثر القطاعات الواعدة فى مجال الاستثمار".