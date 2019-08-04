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    البحرين ترحب بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بالسودان

    03:03 م الأحد 04 أغسطس 2019
    البحرين ترحب بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بالسودان

    وزارة الخارجية البحرينية

    المنامة - (د ب أ):

    رحبت وزارة الخارجية البحرينية بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى الحرية والتغيير" في السودان اليوم الأحد.

    ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد أكدت الخارجية البحرينية على "أهمية هذه الخطوة في المضي بالبلاد نحو الاستقرار والسلام الدائمين وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم".

    وثمنت الوزارة حرص كافة الأطراف على المصلحة العليا، والجهود المقدرة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

    وجددت موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لجمهورية السودان والوقوف معها وخاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها.

    وزارة الخارجية البحرينية الوثيقة الدستورية المجلس العسكري السوداني اتفاق السودان

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