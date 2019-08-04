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    إيران تعتزم اطلاق قمر اصطناعي للاستشعار بدقة أقل من متر واحد

    02:16 م الأحد 04 أغسطس 2019
    إيران تعتزم اطلاق قمر اصطناعي للاستشعار بدقة أقل من متر واحد

    أرشيفية

    طهران - (د ب أ):

    أعلن مساعد وزير الاتصالات ورئيس وكالة الفضاء الإيرانية، مرتضى براري، أن بلاده ستطلق بحلول عام 2025 قمرا اصطناعيا للاستشعار بدقة أقل من متر واحد، طبقا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم الأحد.

    ونقلت الوكالة عن الوزير قوله بشـأن مشروع القمر الاصطناعي لغرض الاستشعار عن بعد أن "وكالة الفضاء الإيرانية لديها خطة طويلة الأجل حتى عام 2025 مع خريطة طريق لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا".

    وأضاف: "في هذا البرنامج، يعتبر وضع القمر الصناعي لغرض الاستشعار بدقة متر واحد في المدار جزءا من الأهداف والتوقعات، في حين أن وثيقة تطوير القدرات الجوفضائية، تتضمن وضع قمر صناعي لغرض الاستشعار بدقة أقل من 10 أمتار في المدار، لكننا وبفضل القدرات والامكانيات المتاحة فقد تمكنا من إحراز تقدم كبير في هذا المجال."

    وكالة الفضاء الإيرانية مرتضى براري قمر اصطناعي

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