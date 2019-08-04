بعد مذبحة تكساس.. 9 قتلى على الأقل في إطلاق نار بولاية أوهايو (فيديو)

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الشرطة الأمريكية، فجر الأحد، سقوط ما لا يقل عن 9 قتلى وإصابة 16 آخرين، إثر إطلاق نار نفذه مُسلح في مقاطعة أوريجون بولاية أوهايو، وذلك بعد ساعات قليلة من المذبحة التي وقعت في ولاية تكساس، السبت.

وقالت شرطة أوهايو إنه وقع إطلاق نار في وسط مدينة دايتون بالولاية في تمام الواحدة من صباح الأحد، موقِعًا 9 قتلى على الأقل. وأضافت الشرطة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يساعد في التحقيقات.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن الحادثة، فيما أكّدت في تغريدات متفرقة عبر تويتر أن رجال الأمن تمكنوا من قتل المُسلّح الذي كان وراء الهجوم.

ومنطقة أوريجون هي حي تاريخي يقع بالقرب من وسط مدينة دايتون، ويوجد به خيارات ترفيه متعددة، من ضمنها حانات ومطاعم ومسارح. ولم تذكر الشرطة مكان إطلاق النار في المنطقة، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر إطلاق نار داخل متجر "وول مارت" بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على متهم بتنفيذ المذبحة وتحقق في "جريمة كراهية"، إثر بيان يُعتقد أن المتهم نشره على الإنترنت ويتضمن عبارات "كراهية وعنصرية" تجاه المهاجرين واللاتينيين وترويج لسيادة العرق الأبيض.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر وصفته بالمُطلع، قوله إن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقًا في الواقعة باعتبارها "إرهاب محلي".