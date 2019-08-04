استطلاع جديد في إسرائيل: المنافسة لا تزال محتدمة بين حزبي نتنياهو وجانتس

تل أبيب (د ب أ) :

كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن المنافسة لا تزال محتدمة بين حزبي "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف " كاحول لافان" (أزرق أبيض) بزعامة بيني جانتس.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، ونشرت هيئة البث الإسرائيلي نتائجه، أن حزب "ليكود" سيحصل على 30 مقعدا و"كاحول لافان" على 29 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا لو جرت الانتخابات النيابية اليوم.

ويلي هذا "اليمين الموحد" بـ 12 مقعدا ثم "القائمة المشتركة" بـ 11 مقعدا بينما سيحصل "إسرائيل بيتنا" على عشرة مقاعد.

ورفض 59% من المستطلعة آراؤهم فكرة تشكيل حكومة وحدة بين ليكود وكاحول لافان.

ولفتت هيئة البث إلى أنه يتضح من نتائج الاستطلاع أن أيا من الحزبين الكبيرين لن يستطيع تشكيل حكومة برئاسته بدون حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان.

وكان حزب نتنياهو قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 35 مقعداً لـ"أزرق أبيض".

وتستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في سبتمبر بعدما تقرر حل الكنيست على خلفية فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة على إثر الانتخابات الماضية.

وكان نتنياهو يعول على دعم الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة إلا أنه فشل في تشكيلها، وأرجع ذلك في حينه إلى أن "جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض".