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    نجاح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي على متن "هوفر بورد"

    10:26 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    نجاح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي على متن "هوفر بورد"

    هوفر بورد

    باريس (د ب أ):

    نجح المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا، في عبور القنال الانجليزي (بحر المانش) على متن لوح طائر (هوفر بورد).

    وهبط زاباتا في خليج سان مارجريت بالقرب من دوفر، بعد أكثر من 20 دقيقة بقليل من إقلاعه من سانجات على الساحل الفرنسي، على متن اختراعه المزود بمحرك، والذي يطلق عليه اسم " فلاي بورد إير".

    وقد تمكن من التوقف في منتصف الطريق بنجاح للتزود بالوقود على منصة محمولة على متن قارب.

    هوفر بورد فرانكي زاباتا بحر المانش القنال الانجليزي

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