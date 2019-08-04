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    اجتماع بين خفر السواحل الإيراني والقطري اليوم لتعزيز العلاقات

    09:28 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    اجتماع بين خفر السواحل الإيراني والقطري اليوم لتعزيز العلاقات

    السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز

    طهرا- د ب أ:

    يُعقد اليوم الأحد في طهران اجتماع مشترك بين خفر السواحل الإيراني والقطري لتطوير التعاون الميداني وتعزيز علاقات حسن الجوار.

    ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن الاجتماع المشترك الخامس عشر بين الجانبين سيرأسه من الجانب الإيراني قائد قوات حرس الحدود العميد قاسم رضائي، فيما يرأس الوفد القطري المقدم عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود.

    وبالإضافة إلى مراجعة الإنجازات السابقة، سيناقش الطرفان أساليب جديدة للتعاون البحري والحدودي.

    يشار إلى أن العلاقات بين إيران وقطر تعززت عقب إعلان السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع الدوحة منتصف عام 2017 واتهامها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات.

    ووفقا للوكالة الإيرانية، فإن الاجتماعات المشتركة لقوات حرس السواحل الإيرانية مع جيرانها الجنوبيين تهدف إلى تطوير العلاقات.

    كانت طهران استضافت الأسبوع الماضي قائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي لبحث سبل تعزيز أمن الحدود بين البلدين.

    إيران طهران قطر خفر السواحل

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