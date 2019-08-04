وسط خلاف مع طوكيو.. كوريا الجنوبية تبحث إجراء تدريبات دفاعية في جزر "دوكدو"

سول- د ب أ:

قالت مصادر عسكرية وحكومية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن سول تدرس إجراء مناورات دفاعية بحرية مشتركة داخل، وحول جزر دوكدو في أقصى شرق البلاد، هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

يأتي ذلك وسط خلاف متصاعد مع اليابان بعدما فرضت طوكيو الشهر الماضي إجراءات صارمة بشأن المصادقة على صادرات بعض المواد الكيميائية إلى كوريا الجنوبية.

واشتد الخلاف أمس الأول الجمعة بعد اعتماد اليابان خطة لشطب كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بوضع تفضيلي لشراء العناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

وشجبت كوريا الجنوبية بشدة هذه الخطوة وأعلنت اعتزامها شطب اليابان من قائمة شركاء التصدير الموثوق بهم.

وقالت مصادر متعددة إن سول أوقفت المناورات حتى لا تتفاقم العلاقات الثنائية بينما لا يزال النزاع دون حل.

وقال مصدر: "لقد أجلنا التدريبات اعتبارا للعلاقة الثنائية... لكن مع استمرار اليابان في تصعيد الوضع، هناك إجماع على أنه لم يعد بإمكاننا تأجيل الخطة".

وتسيطر كوريا الجنوبية بشكل فعال على جزر "دوكدو" منذ تحريرها من الاستعمار الياباني في عام 1945. لكن اليابان دأبت على الادعاء بملكيتها للجزر.

يذكر أن تدريبات "دوكدو"، التي تشارك فيها القوات البحرية والقوات الجوية وخفر السواحل، تُجرى مرتين سنويا، عادة في شهري يونيو وديسمبر، وجرت تدريبات العام الماضي في نفس الشهرين.

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