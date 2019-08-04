ماذا حدث في "مجزرة" تكساس؟ -(تغطية خاصة)

القاهرة- مصراوي:

في حادث دموي استغرق عدة ساعات، سقط 20 قتيلا و40 جريحا في إطلاق نار نفذه شاب أمريكي في مركز للتسوق بمدينة باسو بولاية تكساس الأمريكية، فيما وصف دونالد ترامب بأنه "فعل بغيض".

ويستعرض "مصراوي" تفاصيل الحادث الذي بدأ مساء السبت حتى منتصف الليل.

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