​الجيش الليبي يقصف رتلا عسكريا تابعا لمليشيات طرابلس جنوب مصراتة

بنغازي-أ ش أ:

قصف الجيش الليبي رتلا عسكريا تابعا لمليشيات حكومة طرابلس بمنطقة بوقرين جنوب مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش - في بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد - إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت رتلا يضم عددا من الجماعات المسلحة وأفرادا من مجالس "شورى بنغازي ودرنة وأجدابيا" المتحالفة مع تنظيم داعش، وذلك عند خروجه من مدينة مصراتة، وتحديدا بمنطقة بوقرين.

وتمثل هذه ثاني مرة تقصف فيها قوات الجيش مناطق وأهدافا تابعة لمدينة مصراتة، منذ بدء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس يوم 4 أبريل الماضي، إذ نفذت قبل أسبوع ضربات جوية استهدفت فيها الكلية الجوية في مصراتة.