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    "لحظات الرعب".. أول فيديو لموقع مجزرة متجر تكساس

    07:38 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    "لحظات الرعب".. أول فيديو لموقع مجزرة متجر تكساس

    موقع مجزرة متجر تكساس

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت شبكة «آي بي سي نيوز» الأميركية، فيديو يوثق لحظة دخول رجال شرطة إل باسو في تكساس للمتجر الذي كان مسرحا لمجزرة راح ضحيتها 20 أميركيا على يد شاب في العشرينيات من عمره.

    وأظهر الفيديو -الذي سجله شاب يعمل في متجر للملابس عبر هاتفه-، رجال الشرطة وهو يتقدمون بحذر لإنقاذ المواطنين الذين أصابهم الذعر داخل المتجر، وكيف استطاعت الشرطة السيطرة على الموقف بالرغم من عددهم الكبير.

    وأكد الشاب لشبكة "آي بي سي نيوز"، أنه سجل الفيديو من داخل المحل عن طريق الخلسة مخافة أن يراه الجاني. وبحسب قوله فإنه تفطن لما يجري عندما دخلت محله سيدة مسرعة وهي تصرخ "هناك رجل يشهر سلاحا فتاكا"، وفق ما نقلت قناة "الحرة".

    ويتابع المتحدث نفسه "أغلقت باب المحل مباشرة وقررت توثيق ما يجري خدمة لمصالح الشرطة".

    ولاية تكساس أمريكا أطلاق النار

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