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    حول العالم في 24 ساعة: 20 قتيل أمريكي في إطلاق نار بتكساس والشرطة تعلن انتهاء الحادث

    12:30 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: 20 قتيل أمريكي في إطلاق نار بتكساس والشرطة تعلن انتهاء الحادث

    تظاهرات

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم شرطة (إل باسو) بولاية تكساس الأمريكية إنريك كاريلو انتهاء عملية إطلاق النار مع استمرار عدم الأمان في موقعها.

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