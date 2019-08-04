حول العالم في 24 ساعة: 20 قتيل أمريكي في إطلاق نار بتكساس والشرطة تعلن انتهاء الحادث
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم شرطة (إل باسو) بولاية تكساس الأمريكية إنريك كاريلو انتهاء عملية إطلاق النار مع استمرار عدم الأمان في موقعها.
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