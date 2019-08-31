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    فنزويلا: إحباط مؤامرة إرهابية لتفجير وحدتين للشرطة وقصر العدالة

    09:55 م السبت 31 أغسطس 2019
    فنزويلا: إحباط مؤامرة إرهابية لتفجير وحدتين للشرطة وقصر العدالة

    الشرطة الفنزويلية

    كاراكاس - (أ ش أ):

    أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفنزويلية اليوم السبت، إحباط "مؤامرة إرهابية" لتفجير وحدتين لقوات الشرطة الخاصة وقصر العدالة في كاراكاس.

    وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح - في تصريحات متلفزة - أن بلاده لديها أدلة على وجود معسكرات تدريب لقوات شبه عسكرية داخل كولومبيا تتآمر - على حد قوله - من أجل تنفيذ اعتداءات لتقويض نظام حكم الرئيس مادورو.

    وعرض المتحدث - عبر شاشات التليفزيون الفنزويلي - مجموعة من الصور لـ 3 معسكرات تدريب تقع على طول الحدود الكولومبية مع فنزويلا ، متهما الرئيس الكولومبي إيفان دوك بعدم اتخاذ أي إجراء من أجل وقوف أنشطة تلك المعسكرات المناهضة لبلاده.

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    الشرطة الفنزويلية فنزويلا كاراكاس الإرهاب

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