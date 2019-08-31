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    340 ألف شخص تضرروا من السيول في السودان

    09:47 م السبت 31 أغسطس 2019
    340 ألف شخص تضرروا من السيول في السودان

    السيول - أرشيفية

    الخرطوم - (أ ش أ):

    قال نائب مفوض العون الإنساني بالسودان محمد فضل الله سراج الدين إن 14 ولاية سودانية تأثرت جراء السيول والأمطار بالبلاد؛ ما تسبب في أضرار لأكثر من 35 ألف أسرة، تضم نحو 340 ألف شخص.

    وأضاف سراج الدين - في حديث خلال ندوة استضافها اليوم السبت، منبر وكالة السودان للأنباء - أن 45 في المئة من جملة المتأثرين من سكان ولاية النيل الأبيض (إلى الجنوب من الخرطوم).

    وأشار إلى أن قرى عدة في ولاية النيل الأبيض دُمرت تدميرا كاملا جراء السيول والأمطار، موضحا أن ولاية النيل الأبيض تعتبر من أكثر الولايات تضرراً من السيول والأمطار.

    ولفت إلى أنه من المنتظر وصول طائرة إغاثة سعودية غدا، سيكون للنيل الأبيض نصيب فيها، وأن منظمة "يونسيف" وفرت عبر وزارة الصحة بالولاية أدوية ومعدات طبية.

    وقال نائب مفوض العون الإنساني بالسودان محمد فضل الله سراج الدين "برغم تلك الأضرار، إلا أننا نتمنى ألا نصل لمرحلة إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية".

    السيول السودان الخرطوم الأمطار

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