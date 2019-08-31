ميركل تبحث غدا مع رئيس وزراء بولندا مستقبل أوروبا

وارسو - (د ب أ):

يجتمع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا الأحد على هامش احتفالات إحياء الذكرى الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية.

ومن المرجح أن يركز الاجتماع بين الزعيمين على مناقشة القضايا الأوروبية التي كانت محل خلاف بين البلدين في الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر لوكالة الأنباء البولندية الرسمية إن من بين القضايا التي سيجري مناقشتها هي الموازنة المستقبلية للاتحاد الأوروبي والتشكيلة الجديدة للمفوضية الأوروبية.

وأعربت بولندا عن تذمرها من خطط الاتحاد الأوروبي لخفض الدعم الذي تتلقاه بموجب ما يسمى ب "سياسة التماسك" المزعومة للأعضاء الأكثر فقراً في التكتل، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية فعليا تحويل بعض الأموال من ميزانية دول أوروبا الوسطى والشرقية إلى ميزانية دول الاتحاد الأوروبي الواقعة جنوب القارة بدءا من عام2021 حتى عام 2027.

ومن المقرر أيضًا أن تشهد ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية تخفيضا للتمويل الزراعي. ومن المرجح أن يخصص لبولندا محفظة للزراعة في المفوضية الأوروبية الجديدة التي ستقودها وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين التي ستبدأ عملها في الأول من تشرين ثان/نوفمبر.

وتعهدت فون دير لاين، التي التقت مورافيسكي الشهر الماضي، بتحسين العلاقات مع بولندا بعد مواجهة استمرت لعدة سنوات مع بروكسل بشأن حكم القانون في ظل الحكومة المحافظة في البلاد.