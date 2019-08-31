مقتل أول مدني بقصف صاروخي لقوات النظام على إدلب منذ بدء الهدنة

القاهرة – مصراوي:

ذكرت وكالة فرانس برس الفرنسية، أنه جرى قتل أول مدني، في قصف صاروخي للجيش السوري على إدلب، منذ بدء الهدنة.

وشهدت المنطقة الرابعة من خفض التصعيد شمالي سوريا هدوءا مشوبا بالترقب عقب إعلان روسيا وقفاً أحادي الجانب لإطلاق النار في المنطقة، اعتبارًا من صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة النقيب ناجي مصطفى في تصريحات صحفية إنهم لا يثقون بالتزام الجيش السوري بإعلان وقف إطلاق النار.