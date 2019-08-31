بعد تهديدات حزب الله.. جيش الاحتلال يعلن تعزيز الاستعداد في الجبهة الشمالية

القاهرة – مصراوي:

أعلن جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه عزز الاستعدادات لمختلف السيناريوهات في الجبهة الشمالية، بعد المناوشات الأخيرة مع حزب الله اللبناني، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكان جيش الاحتلال أصدر أمرًا بإلغاء إجازات جنوده في المنطقة الشمالية استعدادا لأي رد محتمل من "حزب الله" على اغتيال أفراد للحزب بسوريا والهجوم المنسوب لإسرائيل في بيروت.

وتوقع الجيش أن "حزب الله" يخطط لمهاجمة العسكريين الإسرائيليين أو مواقع عسكرية على الحدود وليس المدنيين.

وهدد حزب الله البناني برد عسكري ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين من جماعة حسن نصر الله.