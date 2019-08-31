بوتين يقول إنه سيزور الشيشان ليرى إنجازاتها على أرض الواقع

نوفو-أوجاريوفو، (موسكو) - (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، خلال اجتماع عمل مع رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إنه سيزور الجمهورية ليرى بنفسه إنها تنمو وتطور بنجاح.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نسختها باللغة الانجليزية - عن بوتين قوله إنه يسعده أن يرى بنفسه كيف تطور الشيشان كما يقولون على أرض الواقع، مؤكدا أن الشيشان تتطور وتنمو بوتيرة جيدة للغاية.

وأضاف بوتين "نذكر كيف كانت في سنوات محددة.. لقد تغير الوضع كلية بفضل جهود ومواهب الشعب الشيشاني وبفضل جهودكم المتواصلة".