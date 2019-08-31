رئيس الحكومة التونسية يطلق حملته الانتخابية من مدينة ليون

تونس - (أ ف ب):

أطلق يوسف رئيس الحكومة التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر حملته الانتخابية السبت من مدينة ليون الفرنسية مدافعا عن حقوق الانسان.

وقال الشاهد لفرانس برس قبل ان يشرف على اجتماع لانصاره في ثالث أكبر مدن فرنسا "نريد مخاطبة التونسيين لنفسر لهم لماذا اطلقنا الحملة للرئاسة وماهي اهدافنا ورؤيتنا لتونس أقوى وتونس عصرية ومتطورة وتونس التي تؤمن بالمعايير الدولية لحقوق الانسان".

وجدد الشاهد تأكيده استقلالية القضاء ردا على سؤال حول المرشح للرئاسة والموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي.

وهناك حوالي 1,2 مليون تونسي في الخارج غالبيتهم في دول اوروبية، وفقا للشاهد (43 عاما) الذي يتزعم حزب "تحيا تونس"، ثاني اكبر الكتل البرلمانية بعد حزب "النهضة".

ووُجِّهت إلى القروي وشقيقه غازي في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، وقد أوقف الأول منذ اسبوع في أثناء عودته من باجة في شمال غرب البلاد حيث افتتح مقرا جديدا لحزبه.

ورغم التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس في المسار الديموقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك انتعاش النمو الاقتصادي مؤخرا، إلاّ أنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، ولا سيّما بسبب تسارع التضّخم البالغ 6,5 في المئة ونسبة البطالة (15,3 في المئة).

وقد صوت التونسيون المقيمون في فرنسا في الانتخابات الرئاسية عام 2014 لصالح الباجي قائد السبسي بمواجهة منافسه آنذاك المنصف المرزوقي.