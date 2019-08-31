متظاهرو هونج كونج يتحدون الشرطة ويظهرون للصين أنهم مستعدون للنضال

هونج كونج - (د ب أ):

احتشد متظاهرو هونج كونج في مناطق بوسط المدينة في تحد لحظر الشرطة للاحتجاجات اليوم السبت، مما يدل على استعدادهم لمقاومة إجراءات أقسى من جانب السلطات المحلية وبكين لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وألقى المتظاهرون زجاجات المولوتوف والحجارة، وأضرموا النار في حاجز أمني ضخم في وسط المدينة بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرات وتعهدوا باستمرار الاحتجاجات المعادية للصين، حتى تتم تلبية مطالبهم. وتم إغلاق بعض محطات القطارات وتعطلت خدمات مترو الأنفاق، في حين نصحت الشرطة السكان على البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ في بعض المناطق بينما يستخدمون "القوة المتناسبة " لتفريق المتظاهرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ودخلت الاضطرابات السياسية التاريخية أسبوعها الثالث عشر على التوالي في مركز المال الآسيوي، حيث ارتفع سقف المطالبات في المسيرات المناهضة لمشروع قانون تم تعليقه الآن للسماح بتسليم المطلوبين إلى الصين ليصل إلى مطالبات بتحقيق مستوى أعلى من الديمقراطية.

ووقعت أحداث العنف بعد أن رفضت الشرطة السماح بتنظيم مسيرة حاشدة واعتقلت عددا من الناشطين البارزين المؤيدين للديمقراطية، محذرة من إمكانية اعتقال آخرين بسبب المشاركة في تجمعات غير مصرح بها.

وقال العديد من المتظاهرين اليوم السبت إن تلك الاعتقالات، بما فيها اعتقال جوشوا وونج، الذي قاد موجة سابقة من الاحتجاجات عام 2014، أغضبت الكثيرين وجذبت المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع للكفاح من أجل الحفاظ على الحريات الديمقراطية.

وتحرك متظاهرو هونج كونج لحصار مقر قيادة الشرطة اليوم، وأشعلوا النار بالقرب منه.