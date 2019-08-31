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    "النواب الأمريكي" يؤجل مناقشة السيطرة على السلاح بسبب الإعصار "دوريان"

    05:29 م السبت 31 أغسطس 2019
    "النواب الأمريكي" يؤجل مناقشة السيطرة على السلاح بسبب الإعصار "دوريان"

    مجلس النواب الأمريكي

    واشنطن - (د ب أ):

    أرجأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي مناقشة لخطة تهدف للعمل على مشاريع قوانين بهدف السيطرة على السلاح كانت مقررة الأسبوع الجاري ، بسبب الإعصار "دوريان" الذي يضرب البلاد حاليا.

    جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مصدرين بالكونجرس لم تكشف عن هويتهما.

    وكان من المقرر أن تعقد اللجنة القضائية بمجلس النواب اجتماعا، الأربعاء المقبل، للعمل على اقتراح إجراءات تهدف للسيطرة على الأسلحة من أجل النظر فيها اعتبارا من الشهر المقبل، ردا على سلسلة من أحداث إطلاق النار المميتة وقعت مؤخرا في مناطق متفرقة من البلاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

    مجلس النواب الأمريكي الإعصار دوريان فلوريدا

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