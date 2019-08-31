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تونس تعلن قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية

04:24 م السبت 31 أغسطس 2019
تونس تعلن قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل

تونس- أ ش أ:

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، اليوم السبت، قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.

وقال بفون- في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة- إنه بعد الاطلاع على بنود الدستور وعلى القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت الهيئة القرار رقم 26 لسنة 2019 والمؤرخ في 31 أغسطس 2019 والمتعلق بنشر قائمة المرشحين المقبولين بصفة نهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وأضاف أن قائمة أسماء المرشحين المقبولين نهائيًا هي منجي الرحوي- محمد عبو- عبير موسي- نبيل القروي- محمد لطفي المرايحي- المهدي جمعة - حمادي الجبالي -حمة همامي- محمد المنصف المرزوقي- عبد الكريم زبيدي- محسن مرزوق- محمد الصغير نوري- محمد الهاشمي حامدي- عبد الفتاح مورو- عمر منصور- يوسف الشاهد - قيس سعيد - إلياس الفخفاخ -سليم الرياحي - سلمى اللومي -سعيد العايدي -أحمد الصافي سعيد -الناجي جلول -حاتم بولبيار -عبيد بريكي -سيف الدين مخلوف.

وأمر بفون بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرا إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري .. كما أعلن عن انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية بالخارج اعتبارا من اليوم وحتى 11 سبتمبر المقبل.

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