رمال وطوارئ وطعام يكفي لأسبوع.. كيف تستعد فلوريدا لإعصار دوريان؟

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كتبت- إيمان محمود:

تترقب ولاية فلوريدا الامريكية، وصول إعصار دوريان، إلى أراضيها يوم الاثنين المُقبل، والذي وصل مستوى قوته إلى المستوى الرابع ويتوقع أن يصل إلى المستوى الخامس ليصبح الأقوى في تاريخ فلوريدا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بُعد نحو 925 كلم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بُعد 645 كلم شرق جزر البهاما.

وأضاف أن قوة إعصار دوريان اشتدت مساء الجمعة، لينتقل من الفئة الثالثة وليصبح إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضم خمس فئات.

وأضاف أنه من المتوقع وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا الواقعة جنوبي الولايات المتحدة يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تتحول "حدثا كبيرا".

وحث السكان على تخزين ما يكفي من تخزين طعام وأدوية وماء لمدة تكفي سبعة أيام.

وأظهرت صورًا نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، المواطنين الأمريكيين في فلوريدا خلال تحضيراتهم للإعصار، إذ علّقت بعض المتاجر اللافتات لبيع الإمدادات اللازمة للإعصار، كما ظهرت بعض المتاجر شبه خالية بعد أن اشترى المواطنون كميات كبيرة من المستلزمات التي سيحتاجونها الأيام المقبلة.

كما أظهرت الصور مواطني فلوريدا حاملين أكياسًا كبيرة من الرمال، التي يتشاركون في صفها أمام منازلهم ومتاجرهم، إذ تحميها الرمال من للدمار الذي يمكن أن يحدثه الإعصار.

فيما ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، الأميركيين أن "يستعدوا ويكونوا آمنين!"

وقال ترامب: "من المهم أن نسترعي لتوجيهات مسؤولي الولاية والمحليين"، مضيفًا: "هذه عاصفة خطيرة للغاية."

كان ترامب، قال يوم الجمعة إنه سيحضر ظهر يوم الأحد في مقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في واشنطن.

وقال إنه من المحتمل أن يتخذوا قرارات بشأن إخلاء أجزاء من فلوريدا في ذلك الوقت، مضيفًا أنه كان يتحدث إلى السيناتور ريك سكوت وماركو روبيو ومسؤولين آخرين طوال اليوم.