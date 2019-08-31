بهاماس وفلوريدا في مسار الإعصار "الخطير" دوريان

مواطنان يبتاعان الوقود في محطة في فلوريدا، الجمعة

فلوريدا- (أ ف ب):

اشتدّت مساء الجمعة قوّة الإعصار دوريان ليُصبح "بالغ الخطورة" مواصلا طريقه نحو باهاماس والساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية.

وحض رئيس الوزراء في باهاماس هوبرت مينيس، مواطني الأرخبيل الكائن في المحيط الأطلسي المقيمين في مسار "الاعصار القوي جدا والذي قد يهدد الأرواح" توخي السلامة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير ومقره ميامي إن دوريان، المتوقع أن يصل باهاماس الأحد، وفلوريدا في ساعة متأخرة الاثنين أو الثلاثاء "اشتدت قوته ليصبح إعصارا بالغ الخطورة من الفئة الرابعة"، على مقياس من خمس فئات.

والإعصار تصحبه رياح تبلغ سرعتها حوالى 220 كلم بالساعة، وفقا للمركز.

وقال المركز "من المرجح أن تشتد العاصفة الماطرة وتمتد بشكل يهدد الأرواح، وتصحبها رياح بقوة إعصار، في أجزاء من شمال غرب باهاماس، حيث صدر تحذير من إعصار" وفق المركز.

خطر كبير جدا

قال رئيس وزراء باهاماس في مؤتمر صحافي إن العاصفة تشكل خطرا على الأرواح.

وقال مينيس "الذين يرفضون إخلاء أماكنهم يعرضون أنفسهم لخطر كبير جدا ... لا تعرضوا حياتكم وحياة أحبائكم لخطر يمكن تجنبه. وأضاف "لا تتصرفوا بحماقة وتحاولوا تحدي هذا الإعصار ... عدم الإجلاء قد يكلفكم حياتكم".

وفيما لا يزال مسار العاصفة غير مؤكد، لم تصدر بعد أوامر لأهالي سواحل فلوريدا بالإجلاء، لكنهم مع ذلك قاموا بتخزين المواد الغذائية والماء وسلع أخرى، كما تهيئوا لمغادرة منازلهم.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيًا ملايين السكّان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنّها يُمكن أن تتحوّل "حدثًا كبيرًا".

وأضاف "نتوقع فيضانات كبيرة ... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء لمدّة تكفي سبعة أيّام".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنّه وضع نحو ألفين من عناصره في حال تأهّب، كما سيضع ألفين آخرين السبت.

وحش بكل معنى الكلمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقع نادي الغولف المملوك منه مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، إن دوريان "يبدو أنه يمكن أن يصبح وحشا بكل معنى للكلمة" وألغى زيارة إلى بولندا ليتسنى له التركيز على التحضيرات للتصدي للعاصفة.

وقال ترامب في تسجيل فيديو "جميع الإشارات تقول إنه سيضرب بقوة كبيرة".

وأضاف "بعض الناس قالوا أكبر أو حتى بحجم أندرو" الإعصار من الفئة الخامسة الذي أودى بحياة 65 شخصا عام 1992.

وأعلن ترامب الطوارئ في فلوريدا ما يسمح بتقديم مساعدة فدرالية دعما لجهود الولاية والجهود المحلية.

بدورها أعلنت ولاية جورجيا الواقعة في جنوب الشرق والتي قد تكون في مسار العاصفة، حال الطوراىء في 12 مقاطعة.

وقال الحاكم براين كيمب إن الإعصار "قادر على إلحاق آثار كارثية بالمواطنين" في كافة أنحاء المنطقة الساحلية الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة.

وحذر ترامب من أن جورجيا "تقع أيضا في مسار (الإعصار). جورجيا يمكن أن تتضرر بدرجة كبيرة جدا".

وقال خفر السواحل الأميركي إن على السفن التجارية العابرة للمحيط أن تضع خطة لمغادرة المرافئ جنوب فلوريدا.

وأعلن عدد من المدارس تعليق الدراسة حتى الثلاثاء على الأقل.

وقال مطار أورلاندو الدولي إنه سيوقف الرحلات التجارية الساعة 2,00 صباحا (06,00 ت غ الاثنين) "من باب الاحتياط". وأورلاندو هو المطار الرئيسي لمتنزه ديزني وولد المجاور.

ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مجاورة أيضا وقالت إنها ستقوم بنقل منصة إطلاق صاروخ متحركة ضخمة إلى مبنى لجمع العربات، لحمايتها من العاصفة.

وتم تأجيل حفل لفرقة رولينغ ستونز في ميامي يوما واحدا، بحسب ما ذكرت الفرقة على تويتر.